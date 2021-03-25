25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İspanyol basınından A Milli Takımımıza büyük övgü

İspanyol basınından A Milli Takımımıza büyük övgü

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı 'yı 4-2 mağlup eden , basınından övgü aldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2021
ABONE OL
İspanyol basınından A Milli Takımımıza büyük övgü
Gazeteler, internet sitelerindeki haberlerinde, karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz'ı öne çıkardı.

Marca gazetesi, "Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı eziyor" başlığı altında, "Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff'u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi." ifadelerini kullandı.

"Yılmaz, Hollanda'yı yıkıyor." başlığını atan AS gazetesinde, "Lille takımının forvetinin hat-trick'i, 3-0 yenik durumdayken sadece maçın sonlarına doğru tepki veren Hollanda karşısında Türkiye'nin zaferini kolaylaştırdı. Portakallar maç boyunca topa sahip olma ve hız ilkelerine sadık kalsa da, bu eleme grubunda söyleyecek çok sözü olan büyük bir Türkiye karşısında yetersiz kaldı. Hollanda'nın günü değildi." yorumu yapıldı.

El Mundo Deportivo gazetesi ise, "Türkiye'ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu. Türkiye, grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı." görüşlerini aktardı.

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi TAYLAN ANTALYALI İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Millilerden harika başlangıç! MİLLİLERDEN HARİKA BAŞLANGIÇ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA