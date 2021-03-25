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Trabzonspor'un yıldızı Anders Trondsen dönüyor

'da Trondsen geri dönüyorTrabzonspor'un yıldızı Trondsen, 10 Eylül'deki antrenmanda sakatlanmış ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelmişti. Tecrübeli oyuncu, 197 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. 'da da verilen programa harfiyen uyan Trondsen'in milli maç arasında 6.5 aylık bir aradan sonra takımla çalışmasına karar verildi. Norveçli oyuncunun milli maç arasında güç depolayacağı ve maçına kadar olmasa da bir sonraki maç için kadroya girecek kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Trabzonspor'un yıldızı Anders Trondsen dönüyor

Trabzonspor'un yıldızı Trondsen, 10 Eylül'deki antrenmanda sakatlanmış ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelmişti. Tecrübeli oyuncu, 197 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. Trabzon'da da verilen programa harfiyen uyan Trondsen'in milli maç arasında 6.5 aylık bir aradan sonra takımla çalışmasına karar verildi. Norveçli oyuncunun milli maç arasında güç depolayacağı ve Sivasspor maçına kadar olmasa da bir sonraki maç için kadroya girecek kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.

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