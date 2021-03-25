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Frank de Boer'dan Türkiye açıklaması

, ilk maçında 'yı 4-2 mağlup etti. Maç sonrası konuşan Teknik Direktörü , "'yi tebrik ediyorum. Organize oynadılar ve skor olarak da bizi cezalandırdılar." dedi.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Frank de Boer'dan Türkiye açıklaması

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldığı galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik eden Frank de Boer, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Organize oynadılar ve skor olarak da bizi cezalandırdılar. Daha önümüzde 9 maç var. İleri bakıyoruz. 3 gün sonraki maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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