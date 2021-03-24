24 Mart 2021, Çarşamba
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Hollanda maçının yıldızı Burak Yılmaz konuştu: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında 'yı 4-2 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini (3) ve kaydetti. Karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.

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Hollanda maçının yıldızı Burak Yılmaz konuştu: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, 'yı konuk etti. Karşılaşmayı Milli Takımımız 4-2 kazandı.

'nda oynanan maçında 'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda ile 46. dakikada kaydetti.

BURAK GALİBİYET SONRASI KONUŞTU
Karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz maç sonrası galibiyeti değerlendirdi.

"BU GÜZEL TAKIMA HER ŞEY YAKIŞIYOR"
Burak'ın açıklamaları şu şekilde:
Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz.

Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik.

Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup maçına konsantre olacağız.

Muhabirin, "Hollanda'ya 5 gol atarak 4 gol atan Ronaldo'yu geçtin" sözlerine Burak Yılmaz, "Ağabey, siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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