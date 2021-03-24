24 Mart 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kovid-19 şoku! Sayı 5'e çıktı

haberi... 'de 1 futbolcunan daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kovid-19 şoku! Sayı 5'e çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Son vakayla birlikte takımda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5 oldu.

Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucu pozitif çıkmıştı.

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