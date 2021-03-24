SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kovid-19 şoku! Sayı 5'e çıktı
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de 1 futbolcunan daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Son vakayla birlikte takımda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5 oldu.
Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucu pozitif çıkmıştı.