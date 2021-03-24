SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Hollanda'yı yenen A Milli Takım'ı tebrik etti

A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdedir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Başkan Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.