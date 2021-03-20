Trabzonspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET) Fırtına sert esti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Saat 19'da başlayan mücadelenini ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde kapattı. Bordo mavililer ikinci yarıda bulduğu tek golle mücadeleyi 4-1 kazanırken 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibi takımın gollerini; Ekuban (2), Djaniny, Edgar kaydederken konuk takımın tek golü ise İbrahim Akdağ'dan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 55 puana yükselirken, Ankaragücü 29 puanda kaldı. Maçın özeti ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. ve 28. dakikada Caleb Ekuban, 30. dakikada Djaniny ile 90+4. dakikada Edgar Ie attı. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 55 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer buldu.
Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak olan 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Paintsil, Saba, Borven
TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALAR - ÖZET
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ çaprazdan Djaniny rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top kaleci Friedrich'den döndü. Boşta kalan topu Ekuban boş kaleye gönderdi. 1-0
23. dakikada Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Geraldo'yu düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
28. dakikada ceza sahası içinde Djaniny'in pasıyla topu önüne alan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Friedrich'in solundan filelere yolladı. 2-1
30. dakikada orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası giren Djaniny, kaleci Friedrich'i de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Djaniny'in vuruşunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kornere çıkarmayı başardı.
45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Lobzhanidze'nin çaprazdan vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Devamında ceza alanına çevrilen topa Endri penaltı noktası üzerinden sert vurdu köşeye giden meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Atilla'nın içeriye çevirdiği topla buluşan Lobzhanidze'nin yerden vuruşu savunmaya da çarptı, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
59. dakikada Djaniny'in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çeldi.
73. dakikada ceza sahası içinde Börven'in vuruşunda Marlon'un göğüsten dönen topu tamamlamak isteyen Badji'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
80. dakikada sağ kanatta topla ceza alanına giren Geraldo içeriye çevirdiği topa Badji'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan'dan seken topu kale önünde Edgar le tamamladı. 4-1
Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Kemal Yılmaz xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Hüseyin Türkmen xx (Hosseini dk. 71 x), Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Marlon xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Yunus Mallı xx (Lewis Baker dk. 71 x), Bakasetas xx (Flavio dk. 81 ?), Ekuban xxx (Afobe dk. 85 ?), Nwakaeme xxx, Djaniny xxx (Yusuf Sarı dk. 81 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: Friedrich x (Korcan dk. 37 x), Atilla x, Sarlija x, Kulusic x, Tiago Pinto x (Badji dk. 72 x), İbrahim Akdağ x (Orkan Çınar dk. 89 ?), Endri Çekici x (Assane El Hadji dk. 72 x), Geraldo x, Pantsil x (Emre Vural dk. 89 ?), Lobzhanidze x, Torgeir Börven x
Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Ali Kaan, Idriz Voca
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Ekuban (dk. 8 ve 28), Djaniny (dk. 28), Edgar le (dk. 90+4) (Trabzonspor) İbrahim Akdağ (dk. 26 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Hikmet Karaman, Atilla, Sarlija (MKE Ankaragücü), Djaniny, Abdullah Avcı (Trabzonspor)
Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.