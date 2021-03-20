Trabzonspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET) Fırtına sert esti

Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 55 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer buldu.

Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak olan 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Paintsil, Saba, Borven