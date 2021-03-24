24 Mart 2021, Çarşamba
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Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Son dakika haberleri... , ’nın ile oynadığı maçta ilk kez milli takım heyecanı yaşadı. Taylan 64. dakikada ’ın yerine oyuna dahil oldu.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynadığı karşılaşma Taylan Antalyalı için bir ilk oldu.

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından aday kadroya çağrılan Antalyalı, ilk kez milli takıma davet edilmişti. Hollanda mücadelesine yedek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 64. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez milli formayı giydi.

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