Vedat Muriqi bombası! Lazio'dan geri dönecek mi? Süper Lig transferleri
Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği desteği alamayan sarı lacivertliler gol yollarında etkisiz kaldı.
Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabildi.
Gol yollarında yaşanan bu durum Fenerbahçe'yi yine forvet arayışına itti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler eski yıldızına geri dönüyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili İtalya'da flaş bir gelişme aşandı.
İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriqi'yi satış listesine koyma kararı aldığını yazdı. Habere göre İtalyan kulübü 20 milyon euroya aldığı Kosovalı forveti gözden çıkardı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile geçirdiği bir sezonda performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Yüksek formu ve attığı goller sayesinde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan taraftarlar tarafından sezonun hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyor.
Fenerbahçe formasıyla sezona başlayan Vedat Muriqi, o dönem takımın birinci forveti haline gelmiş ve toplamda 36 maçta forma giymişti. Bu maçlarda 17 gol kaydeden Muriqi, 7 asist yapmış ve 24 gole direkt katkı yaparak ilk 11'in en formda isimleri arasında yer almıştı.
Forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Muriqi'yi getirmek için girişimlere başladı. İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istiyor.
Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çubuklu'yu giymeye hazır öğrenildi. Lazio'nun da Muriqi'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi.