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Son dakika: Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Son dakika haberleri... Kulübü, teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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