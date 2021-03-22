Son dakika: Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
Son dakika haberleri... Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
SPOR AA
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Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."