Son dakika: Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."