13 Mart 2021, Cumartesi
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O takımdan flaş koronavirüs aşısı kararı! İç saha maçlarını izlemeye gelenlere ücretsiz aşılama yapılacak

takımlarından iç saha maçlarına gelen taraftarlarına ücretsiz olarak koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Kulüp ayrıca aşılamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini ve 18 yaş üstündeki tüm taraftarların aşılanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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O takımdan flaş koronavirüs aşısı kararı! İç saha maçlarını izlemeye gelenlere ücretsiz aşılama yapılacak

ekiplerinden , iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi.

'nın geliştirdiği aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi.

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