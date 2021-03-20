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Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazır

, 'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Dar alan oyunu, kontrol pas çalışmaları ve tam sahada uygulanan taktik program ile devam eden antrenman çift kale taktik maç ile şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Tam saha motivasyon TAM SAHA MOTİVASYON

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