Beşiktaş'ta tek hedef derbi! Malzemeciden futbolcuya herkes kenetlendi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Ümraniye Tesisleri'ne kamp kurmuş vaziyette. Hepsi teknik heyet ve futbolculara moral aşılıyor. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ise futbolcuları bir an olsun rahat bırakmıyor…