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Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo 2020 Olimpiyatı'na katılma hakkı kazandı

 , güreşte müsabakalarında grekoromen stil 60 kilo kota maçında Macar Erik Torba'yı 5-4 yenerek oimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandı.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo 2020 Olimpiyatı'na katılma hakkı kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda olimpiyat kotası aldı. Bu sonuçla Türkiye'nin kota sayısı 8'e yükseldi.

Milli güreşçi Kerem Kamal ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli Dzimistarısvılı'yi çekişmeli bir mücadele sonunda 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kerem Kamal, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu ile karşılaştı. İlk devrede durum 1-1 iken önce çırpma ile 2 puan alan milli güreşçi sonra rakibine mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden 9-1 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Kerem Kamal yarın finalde Alman Etienne Kinsinger ile karşılaşacak.

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