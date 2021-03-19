Zirve yarışı! Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İki takım ligde 40. randevusuna çıkacak. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip gelmişti. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, 3 puan almanın planlarını yapıyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Rizespor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GALATASARAY-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 19 Mart Cuma yani bugün saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.