Zirve yarışı! Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Rizespor maçı hangi kanalda?
Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta? Süper Lig'in 31. haftasında bugün Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelecek. 0. haftayı ikinci sırada bitiren Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğe oturmak istiyor. Gözler karşılaşmanın başlayacağı saate çevrildi. Peki, Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Rizespor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İki takım ligde 40. randevusuna çıkacak. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip gelmişti. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, 3 puan almanın planlarını yapıyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Rizespor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GALATASARAY-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 19 Mart Cuma yani bugün saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi.
Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
TAYLAN ANTALYALI CEZALI
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.
Ligde geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bulunmayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Ryan Donk ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
SAHASINDAKİ SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.
RİZESPOR CEPHESİ
Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.
Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanmıştı.