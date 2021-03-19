Dört büyük kulüp ve Bankalar Konsorsiyumu bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı ve 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi. Kulüpler 1.5 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu.

4 büyük kulüp önümüzdeki 1.5 yıl içinde ödeme yapmayacak.

Denizbank Genel Müdürü Ateş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarıyla ilgili Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketinin hayata geçirileceğini açıkladı.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: "KULÜPLER CİDDİ ŞEKİLDE RAHATLAYACAK!"

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Etkileri artarak devam eden pandemi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde bu anlaşma kulüplerimizi ciddi şekilde rahatlatacak. Nefes almalarını ve önlerini görmelerini sağlayacak. Takım harcama limitlerinde bazı esneklikler sağladık, bu salgının etkilerinin en kısa sürede sona ermesini talep ediyoruz. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde..."

MUSTAFA CENGİZ: BAŞKAN ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

'Bu anlaşmanın ardında 3 yıllık çalışma süreci var. Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hem de Berat Albayrak'a çok teşekkür ediyorum. Berat Bey'in de bu konuda çok değerli katkıları oldu. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Devletimize çok teşekkür ederim.

AHMET NUR ÇEBİ: 'BANKALAR DESTEK VERMESEYDİ...'

'İçinde bulunduğumuz yer hiç iyi değil. Bankalar desteği vermeselerdi Türk futbolunu ileriye taşıyamazdık. Pandemi dönemi kayıplarımızı daha da arttırdı. Bir süre daha bunun etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Mali disiplin içinde olmak zorundayız.'

AHMET AĞAOĞLU: CEZAYI TFF VERECEK!

Bugüne kadar yaptığımız finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Sözleşmenin içeriğine baktığınızda cezayı Bankalar Birliği ve TFF verecek. UEFA'dan önüne FFP kurallarını ihlal eden yaramaz çocuk imajıyla gidilmesinin önüne geçilecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız Elvan'a, bu yapılandırma sürecini başlatan Sayın Berat Albayrak'a, Sayın Kasapoğlu'na çok teşekkür ederim.

ALİ KOÇ: 'ÖNEMLİ OLAN BU ŞARTLARA UYABİLMEK...'

'En büyük çözüm gelirlerin eski seviyeye gelmesidir. Önemli olan bu şartlara uyabilmek, uymak için elimizden geleni yapacağız.'