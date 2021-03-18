Galatasaray Kostas Tsimikas'a gözünü dikti!

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Şu ana kadar 3-4 isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Kostas Tsimikas oldu.