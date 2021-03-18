18 Mart 2021, Perşembe
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Galatasaray Kostas Tsimikas'a gözünü dikti!

'da flaş transfer gelişmesi... Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Şu ana kadar 3-4 isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim oldu. Cimbom'un listesindeki sol bekler arasında Tsimikas'ın dışında , ve gibi isimler de bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Galatasaray Kostas Tsimikas'a gözünü dikti!

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile yola devam etmeyi düşünmeyen 'da sol bek arayışları sürüyor. Şu ana kadar 3-4 isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Kostas Tsimikas oldu.

1 MAÇTA 5 DAKİKA OYNAYABİLDİ


Liverpool'un sezon başında 13 milyon Euro ödeyip 'tan aldığı Yunan yıldız şu ana kadar bekleneni veremedi. Tsimikas, 'de 1 maçta sadece 5 dakika forma giyebildi.

2 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Alınan bilgilere göre yönetim yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiralamayı planlıyor. 'in de çok beğendiği için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlanacak.

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