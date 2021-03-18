Galatasaray Kostas Tsimikas'a gözünü dikti!
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Şu ana kadar 3-4 isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Kostas Tsimikas oldu. Cimbom'un listesindeki sol bekler arasında Tsimikas'ın dışında Van Aanholt, Alioski ve Yairo Moreno gibi isimler de bulunuyor.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Şu ana kadar 3-4 isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Kostas Tsimikas oldu.
1 MAÇTA 5 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Liverpool'un sezon başında 13 milyon Euro ödeyip Olympiakos'tan aldığı Yunan yıldız şu ana kadar bekleneni veremedi. Tsimikas, Premier Lig'de 1 maçta sadece 5 dakika forma giyebildi.
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2 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
2 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Alınan bilgilere göre yönetim yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiralamayı planlıyor. Fatih Terim'in de çok beğendiği Kostas Tsimikas için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlanacak.