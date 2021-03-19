Son dakika: Galatasaray Rizespor maçı | Terim'den ilk 11 kararı! Maça hangisi başlayacak?

EVİNDE YENİLMİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom'da oynadığı bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı. Ayrıca iki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 26-6, gol sayılarında da 89-37 üstünlüğü bulunuyor. Rizespor, İstanbul'da yaptığı 19 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.