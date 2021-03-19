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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray Rizespor maçı | Terim'den ilk 11 kararı! Maça hangisi başlayacak? Son dakika: Galatasaray Rizespor maçı | Terim'den ilk 11 kararı! Maça hangisi başlayacak? Son dakika: Galatasaray Rizespor maçı | Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde olan Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçına döndü. Taraftar ilk 11'de Falcao ve Mostafa Mohamed'i birlikte izlemek istiyor. Terim kritik maç öncesinde ilk 11'ine son şeklini verdi. Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 12:12
Süper Lig'de iki hafta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u yenen ve büyük moral bulan Cimbom, bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Telekom'da saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 61 puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, kazanarak hem yeni bir galibiyet serisi oluşturmak ve hem de maç fazlasıyla da olsa iki hafta önce kaybettiği liderliği geri almayı hedefliyor.
DERBİDE ORTA YOLU BULSUNLAR! Haftanın açılış maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılıp Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını rahat bir şekilde izlemek istiyor.
Başkan Mustafa Cengiz, "Orta yolu bulsunlar... İkisi de üzülmesin" diyerek derbide beraberlikten yana olduklarını ifade etmişti. Oyuncularına galibiyet emri veren Fatih Terim'in Kayseri maçına damga vuran Feghouli ve Onyekuru'yu ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Ayrıca Mohamed ve Falcao'yu yine birlikte oynatarak hücumdan ödün vermeyecek..
EVİNDE YENİLMİYOR Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom'da oynadığı bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı. Ayrıca iki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 26-6, gol sayılarında da 89-37 üstünlüğü bulunuyor. Rizespor, İstanbul'da yaptığı 19 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.