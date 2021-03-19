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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Çaykur Rizespor maçı sonrası MHK'ya eleştiri: "Hep bizde deniyorlar böyle ilkleri"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "İlk defa 3 büyük takımın maçını yönetiyor sanırım, da hep bizde deniyor böyle ilkleri." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Çaykur Rizespor maçı sonrası MHK'ya eleştiri: Hep bizde deniyorlar böyle ilkleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 'a 4-3 mağlup olan 'da teknik direktör , maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

OLACAK POZİSYON DEĞİL

"Neredeyse maça 1-0 başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. 45 dakika veya 90 dakikayı analiz ettiğimizde, bir takımın başına gelebilecek hatta gelmeyecek her şeyle karşı karşıya kaldık. Şoku hemen atlattık, 1-0'ın üstünden kalkıp şahane de bir gol attık, öne de geçtik. Bize olan bir duran topta Etebo direkt Emre'ye oynasa karşı karşıya kalacaktı."

MHK HEP BİZDE DENİYOR

"1 metre dışarıda, hakem direkt penaltıyı gösterdi. O kadar emin ki. İlk defa 3 büyük takımın maçını yönetiyor sanırım, da hep bizde deniyor böyle ilkleri."

KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR

"Muhakkak ki futbol öngörülebilir bir şey değil. Rakibin pozisyonu ve tehditi yokken, çok iyi oynuyorken, böyle gol yediğiniz zaman oyuncular da bunun altından kalkabilecek değil, ben de olsam moralim bozulur ve altından kalkamayabilirim. Kırılgan bir yapımız var. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Takımıma yakıştıramadım."

GALATASARAY'DA GERÇEKTEN ÜZÜLENLERE ÜZÜLÜYORUZ

"Nerede, nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynamaya çalışırım, onunla da ya kaybeder ya da kazanırım. Galatasaray'da gerçekten üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Kötü bir yerde kaybettik."

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