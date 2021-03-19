KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR

"Muhakkak ki futbol öngörülebilir bir şey değil. Rakibin pozisyonu ve tehditi yokken, çok iyi oynuyorken, böyle gol yediğiniz zaman oyuncular da bunun altından kalkabilecek değil, ben de olsam moralim bozulur ve altından kalkamayabilirim. Kırılgan bir yapımız var. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Takımıma yakıştıramadım."

GALATASARAY'DA GERÇEKTEN ÜZÜLENLERE ÜZÜLÜYORUZ

"Nerede, nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynamaya çalışırım, onunla da ya kaybeder ya da kazanırım. Galatasaray'da gerçekten üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Kötü bir yerde kaybettik."