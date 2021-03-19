Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılıların, ligde iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Maçın özetini ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. 7 golün atıldığı karşılaşmada 3 kez yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, uzatmalarda yediği golle rakibine 4-3 mağlup oldu. Son 4 maçın 3'ünde puan kaybeden ve evinde oynadığı son 2 maçta da rakiplerine puan veren Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir yara almış oldu. Ev sahibi ekipte DeAndre Yedlin kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mohamed, Falcao
Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Baiano, Boldrin, İsmail, Selim, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic
Galatasaray, Christian Luyindama'nın hatası sonrası 2. dakikada Braian Samudio'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, 14. dakikada DeAndre Yedlin ile skoru eşitledi. 31. dakikada Emre Akbaba, 25 metreden yaptığı vuruş ile Galatasaray'ı öne geçirdi. 41. dakikada Fernando Boldrin, Marcao'nun hatasını iyi değerlendirdi ve skora eşitliği getirdi.
Rizespor, 54. dakikada DeAndre Yedlin'in ceza sahası içinde elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına gelen Milan Skoda, Rizespor'u bir kez daha öne geçirdi. Galatasaray, 74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
Hakem Volkan Bayarslan, 77. dakikada Rizespor lehine penaltı noktasını gödsterdi. Yedlin'in Michalak'a yaptığı faulün ceza sahası dışında olduğuna yönelik VAR uyarısı sonrası hakem serbest vuruş işareti yaptı. Baraj kurulma esnasında Yedlin'in itirazına Volkan Bayarslan ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Fernando Boldrin attı.
Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, 61 puanda kaldı. İstanbul'da 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup eden ve üst üste ikinci kez kazanan Rizespor, puanını 34'e yükseltti.
Galatasaray, milli aradan sonra Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespo ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine Oghenekaro Etebo'ya görev verdi.
Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu.
EV SAHİBİ YİNE ÇİFT SANTRFORLA MAÇA BAŞLADI
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasına da çift santrforla çıktı. Fatih Terim, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bu hafta da hücumda birlikte görevlendirdi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta zarar gören stat zemininin hala düzelmediği görüldü.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Luyindama'nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun Muslera'nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1
14. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
37. dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Emre Kılınç'ın geriye verdiği pasta Marcao'nun sektirdiği topu alan Boldrin'in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içine ortasında Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşunda top Yedlin'in eline çarptı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-3
60. dakikada Onyekuru'nun verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Kerem'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
74. dakikada Feghouli'nin ara pasında topu alan Onyekuru'nun ceza sahası içine topla girdi.
Meriah, yaptığı vuruşta topu kendi kalesine gönderdi. 3-3
90+3. dakikada sağ tarafta topu alan Moroziuk'un ceza sahası içinde Boldrin'e topu bıraktı. Boldrin aldığı topu Michalak'a verdi. Michalak, sol tarafta yer alan Fernando'ya pasını aktardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4
90+11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Ali Saygın Ögel xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xxx, Luyindama x, Marcao x, Saracchi xx, Etebo xx, Gedson Fernandes xx (Feghouli dk. 71 xx), Emre Akbaba xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 57 xx), Emre Kılınç xx (Onyekuru dk. 57 xx), Falcao xx (Babel dk. 88 ?), Mostafa Mohamed xx (Arda Turan dk. 71 xx)
Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx (Tarık Çetin dk. 71 xx), Moroziuk xx, Selim Ay xx (Meriah dk. 61 xx), Talbi xx, İsmail Köybaşı xx, Baiano xx (Fernando dk. 89 xxx), Djokovic xx, Boldrin xxx, Sabo xx, Samudio xxx (Abdullah Durak dk. 88 ?), Skoda xx (Michalak dk. 61 xx)
Yedekler: Tunay Torun, Söderlund, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41), Skoda (dk. 54 pen.), Fernando (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31), Meriah (dk. 71 k.k.) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Yedlin (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama, Fatih Terim, Marcao (Galatasaray)
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi.
Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
TAYLAN ANTALYALI CEZALI
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Ligde geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bulunmayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Ryan Donk ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
SAHASINDAKİ SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.
Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.
Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.
GALATASARAY İLE ÇAYKUR RİZESPOR 40. RANDEVUDA
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.
Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.
RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI
Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı.
İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.
İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi.
Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.
Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36'sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.