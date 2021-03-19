Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'a 3-4 mağlup olması sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına Çaykur Rizespor'un uzatmalarda bulduğu gol sonrası GS TV spikerlerin reaksiyonu oldu. Gol sonrası stüdyo "Tüh Allah kahretsin ya!" sesiyle inledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gol sonrası GS TV spikerinin verdiği tepki sosyal medyada gündem olurken özellikle rakip takım taraftarı arasında paylaşıldı.