Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a attığı dördüncü gol sonrası GS TV spikerinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Tüh Allah kahretsin ya!
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın canlı anlatımı GS TV'de yayınlandı. Maçın uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor'un dördüncü golü bulmasının ardından GS TV spikerinin verdiği reaksiyon sosyal medyayı salladı. Spiker Rizespor'un golü sonrası "Tüh Allah kahretsin ya!"dedi.
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Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor'a 3-4 mağlup olması sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına Çaykur Rizespor'un uzatmalarda bulduğu gol sonrası GS TV spikerlerin reaksiyonu oldu. Gol sonrası stüdyo "Tüh Allah kahretsin ya!" sesiyle inledi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gol sonrası GS TV spikerinin verdiği tepki sosyal medyada gündem olurken özellikle rakip takım taraftarı arasında paylaşıldı.