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Galatasaray'ın stoperleri cezalı duruma düştü! Luyindama ve Marcao Hatay'da yok

Galatasaray’ın defans oyuncuları Christian Luyindama ile Marcao Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. İki oyuncu Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Galatasaray'ın stoperleri cezalı duruma düştü! Luyindama ve Marcao Hatay'da yok

Galatasaray'ın defans oyuncuları Christian Luyindama ile Marcao, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Luyindama ve Marcao, Hatayaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 43. dakikasında sarı Luyindama, 88. dakikasında da Marcao sarı kart gördü. İki futbolcu Hatayspor maçında görev alamayacak.

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