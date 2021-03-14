Kanarya evinde ağır yaralı! Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında ligin son sıradaki Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara aldı. Novak'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Ankara temsilcisinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İç sahada üst üste 4. maçında da galibiyet alamayan ve bu maçların 3'ünü kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda bir büyük darbe daha almış oldu. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Maçın özeti ve ayrıntıları haberimizde... Öte yandan A Spor canlı yayınında maçın ilk yarısını yorumlayan Erman Toroğlu, "Fenerbahçe futbol oynamıyor. Bu maçı kazansa ne olur. Şampiyonluk yolundaki rakipleri gibi değil, Fenerbahçe hep bireysel oynuyor" ifadeleriyla ev sahibin ekibin oynadığı oyunu eleştirmişti.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe 35. dakikada Novak ile öne geçerken, Gençlerbirliği 40. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine yaptığı vuruşla beraberliği buldu. Ankara ekibinde Ayite, 63. dakikada atılan golle takımına galibiyeti getirdi.
GENÇLERBİRLİĞİ UMUTLANDI
Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Gençlerbirliği ise 11 maç kazandı ve puanını 24 yaparak ligde kalma adına umutlandı.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ön direkte Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
43. dakikada orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında ceza sahası içinde Sosa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası için sağ tarafında topu alan Samatta'nın son çizgiye inerek verdiği pasta Arda Kızıldağ son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada sağ kanattan Daniel Candeias'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Floyd Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu VAR'ı dinledikten sonra golü verdi. 1-2
70. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
83. dakikada Pelkas'ın pasında topu alan Sosa'nın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
84. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare'nin içeriye çevirdiği topta Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+3. dakikada Pelkas'ın sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan İrfan Can Kahve'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Gökhan Gönül x (Nazım Sangare dk. 44 x), Serdar Aziz x, Attila Szalai x, Filip Novak xx (İrfan Can Kahveci dk. 57 x), Luiz Gustavo xx, Sosa xx, Mert Hakan Yandaş x (Papiss Cisse dk. 46 x), Osayi-Samuel x (Ferdi Kadıoğlu dk. 76 x), Dimitrios Pelkas x, Mame Thiam x (Samatta dk. 57 x)
Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Robert Piris xx, Soner Dikmen xx, Daniel Candeias xx (Sefa Yılmaz dk. 79 x), Murat Yıldırım xx (Lucas Mugni dk. 68 x), Floyd Ayite xxx (Spiridonovic dk. 83 ?), Sandro Lima xx
Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Filip Novak (dk. 35) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 39 k.k.), Floyd Ayite (dk. 63) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Daniel Candeias, Murat Yıldırım, Kristoffer Nordfeldt, Sandro Lima, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Serdar Aziz (Fenerbahçe)
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
EV SAHİBİ EKİP İÇ SAHADA KÖTÜ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.
Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
MESUT ÖZİL KADRODA YOK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.
DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.
Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ 3 PUANA HASRET
Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 11 haftadır üç puana hasret. Başkent ekibinde hafta içinde teknik adam değişikliği yaşandı. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Özcan Bizati'yi takımın başına getirdi.
Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Palomat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sio, Stancu ve Zargo Toure Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı.