14 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen , tarihinin en kötü iç saha performansına imza attı.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Fenerbahçe Kadıköy'de yenilgi rekoru kırdı

Bu sezon evinden çok kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçıyla Kadıköy'de 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 ve son olarak Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Tarihinde iç sahadaki en kötü lig performanslarına 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında 5 yenilgiyle ulaşan Fenerbahçe, bu sezon ise şimdiden 6 müsabaka yitirdi.

Fenerbahçe, ligde 5 iç saha karşılaşması daha oynayacak.

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