Antep ikinci yarıda açıldı | Gaziantep FK 2-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibini 2-0 mağlup etti.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Dicko ve 90+3. dakikada Muhammet kaydetti. Konuk ekipte 50. dakikada Özer kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 46 yaparken, Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko

Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal

GAZİANTEP FK DENİZLİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakika Dicko kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen bu futbolcunun vuruşunda savunma son anda araya girerek topu kornere attı.



35. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim, gole çok yaklaşmışken son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.



37. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahası için sol çaprazından direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.





40. dakikada Maxim'in uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanı içerisinden Kenan, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla direğin yanından auta çıktı.



45+2. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın arasından iyi yükselen Dicko kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

DETAYLAR GELECEK...

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada, Junior Morais, Özer Özdemir tarafından faulle durduruldu. Pozisyon sonrası hakem Atilla Karaoğlan, kırmızı kartla Özer'i oyun dışına gönderdi.



53. dakikada Gaziantep FK atağında sağdan yapılan ortada Olkawski topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



70. dakikada, sol çaprazdan kazanılan serbest atışta Maxim, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Dicko kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0

79. dakikada Denizlispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.





81. dakikada Gaziantep FK atağında soldan Kenan'ın ortasında Maxim gelişine bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.



90+1. dakikada savunmanın büyük hatasında topu alan Muhammet Demir kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muhammed Demir'in çalımında kaleci Cenk, bu oyuncuyu düşürünce Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Muhammed Demir'in kullandığı ilk penaltı atışını kaleci Cenk kurtarırken, çizgi ihlali gerekçesiyle atış tekrarlandı. Muhammed Demir bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Metin xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski xx (Oğuz Ceylan dk 65 xx), Alin Tosca xx, Riderick xxx, Andre Sousa xxx (Muhammet Demir dk. 55 xxx), Rashid xxx, Amedej Vetrih xx, Maxim xxx, Nouha Dicko xxx, Junior Morais xxx, Kenan xxx

Yedekler: Çağlar, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu, Ertuğrul, Kozulj, Mirza, Furkan

Teknik direktör: Ricardo Sa Pinto



Denizlispor: Cenk xx, Özer x, Oğuz x, Mustafa x, Ben Muhammed xx, Kubilay xx, Sackho x (Tiyago Lopez dk. 55 x), Diskerud xx, Bakalorz x, Sagal x, Rodellega xx

Yedekler: Hüseyin, Tiago Lopez, Muhammet, Dossevi, Sakıb, Tusha, Görkem, Ali Yavuz Kol, Hasan

Teknik direktör: Hakan Kutlu

Goller: Dicko (dk. 70), Muhammed Demir (dk. 90+1) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: Özer Özdemir (dk. 51) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Andre Sousa, Dicko (Gaziantep FK), Mustafa Yumlu, Kubilay (Denizlispor)