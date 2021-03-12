Galatasaray'da Belhanda huzursuzluğu! Ayrılık kararı Florya'yı karıştırdı
Galatasaray'da kriz... Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi Florya'da krize neden olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların önemli bir kısmının bu karara tepkili olduğu ifade edildi. Başta Muslera, Babel, Donk, Feghouli ve Arda olmak üzere birçok futbolcu Belhanda kararına tepki gösterdi.
Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi Florya'da krize neden olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların önemli bir kısmının bu karara tepkili olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da Muslera, Babel, Donk, Feghouli ve Arda'nın bu karara katılmadığı ve huzursuz olduğu ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre takım kaptanlarından Arda Turan'ın yönetimin kararını 1 gün öncesinden öğrendiği ve Abdurrahim Albayrak'ı arayarak böyle bir tasarruftan vazgeçilmesini talep etti.
Ancak buna rağmen yönetim kararından dönmedi ve Belhanda'nın sözleşmesini feshetti. Bu gelişme Florya'da ciddi huzursuzluğa sebep olurken Sarı-Kırmızılı futbolcuların aralarında yaptıkları konuşmalarda "Belhanda zeminin kötü olduğuna değindi. Bir ölçüde bizim söylemek istediklerimizi dile getirdi. Sözleşmesinin feshedilmesi adil değil" dedikleri de gelen haberler arasında.
Arda Turan mesajında, "Galatasaray'a katkıların için teşekkürler. Ailenle birlikte sana şans, başarı ve mutluluklar diliyorum. Kısa süre bile olsa seninle oynamak zevkliydi" ifadesini kullandı.