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Galatasaray'da Belhanda huzursuzluğu! Ayrılık kararı Florya'yı karıştırdı

'da kriz... Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi 'da krize neden olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların önemli bir kısmının bu karara tepkili olduğu ifade edildi. Başta , , , ve olmak üzere birçok futbolcu Belhanda kararına tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Galatasaray'da Belhanda huzursuzluğu! Ayrılık kararı Florya'yı karıştırdı

'da Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi 'da krize neden olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncuların önemli bir kısmının bu karara tepkili olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da , , , ve 'nın bu karara katılmadığı ve huzursuz olduğu ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre takım kaptanlarından 'ın yönetimin kararını 1 gün öncesinden öğrendiği ve 'ı arayarak böyle bir tasarruftan vazgeçilmesini talep etti.

Ancak buna rağmen yönetim kararından dönmedi ve Belhanda'nın sözleşmesini feshetti. Bu gelişme Florya'da ciddi huzursuzluğa sebep olurken Sarı-Kırmızılı futbolcuların aralarında yaptıkları konuşmalarda "Belhanda zeminin kötü olduğuna değindi. Bir ölçüde bizim söylemek istediklerimizi dile getirdi. Sözleşmesinin feshedilmesi adil değil" dedikleri de gelen haberler arasında.

Tüm bu gelişmelerden yönetimle takım arasında güvensizlik ortamının doğabileceği de ifade ediliyor. Bu arada Belhanda için başta Arda Turan, , ve takım arkadaşları veda masajları yayınladı.

Arda Turan mesajında, "Galatasaray'a katkıların için teşekkürler. Ailenle birlikte sana şans, başarı ve mutluluklar diliyorum. Kısa süre bile olsa seninle oynamak zevkliydi" ifadesini kullandı.

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