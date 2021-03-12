Sarı Kanarya Gabonlu forveti bitiriyor: Boupendza Fener'e doğru!
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe durmuyor!.. Sarı- Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza’yı bitiriyor. Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak.
Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe durmuyor!..
Sarı- Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı bitiriyor.
Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak.
Başkan Ali Koç'un Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Rus ekibi Krasnodar'ın teklifini geri çeviren Boupendza'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' dediği belirlendi.
3Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcunun haziran ayında 4 yıllık imza atması bekleniyor. Hatayspor'la anlaşan Fenerbahçe ay sonunda Akdeniz kulübüyle yeni stadının açılış maçında karşılaşacak.