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Sarı Kanarya Gabonlu forveti bitiriyor: Boupendza Fener'e doğru!

'de flaş transfer gelişmesi... Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe durmuyor!.. Sarı- Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza’yı bitiriyor. Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Sarı Kanarya Gabonlu forveti bitiriyor: Boupendza Fener'e doğru!

Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan durmuyor!..

Sarı- Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı bitiriyor.

Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak.

Başkan 'un Başkanı ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Rus ekibi 'ın teklifini geri çeviren Boupendza'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' dediği belirlendi.

3Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcunun haziran ayında 4 yıllık imza atması bekleniyor. Hatayspor'la anlaşan Fenerbahçe ay sonunda kulübüyle yeni stadının açılış maçında karşılaşacak.

'dan bedelsiz şekilde transfer olan Boupendza ligde 19 gole imza attı. Fenerbahçe'nin 'a 6-7 milyon Euro civarında bir para ödeyeceği öğrenildi.

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