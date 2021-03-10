Younes Belhanda'nın menejerinden flaş sözleşme fesih sözleri! "Galatasaray büyük yanlış yaptı"
Galatasaray'da Younes Belhanda ile sözleşme fesih haberinin yankıları sürüyor. Faslı oyuncunun menajeri William D’Avila yaptığı açıklamalarla oyuncunun da verilen karara çok şaşırdığını belirtirken kulübün büyük bir hata yaptığını söyledi. D'Avila Fatih Terim hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin yankıları sürerken Faslı futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili konuşan Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila,''Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum." diye konuştu.
Belhanda'nın Fatih Terim için çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden D'Avila, "Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu.'' ifadelerini kullandı.
Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI!
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.
Spor Hukuku Uzmanı Avukat Nihat Güman, Galatasaray'ı bekleyen günlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"FIFA'nın 14. maddesi sözleşmenin haklı sebeple feshini düzenliyor. FIFA sözleşmelerinde fesih her zaman son çaredir. Ana kural sözleşmelere bağlılıktır. Sözleşmeyi kırmak son adımdır."
"FIFA, 'Futbolcu yükümlülüğünü yerine getirmese bile sözleşmeyi derhal feshetmeyin' der. Galatasaray'ın açıklamasında "Taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle" ifadesinin yer alması kritik."
"ANCAK 3. İHLALDE SÖZLEŞME FESHEDİLİR"
"FIFA da fesih kurallarında 'Sözleşmeyi çekilmez hale getirirse' ifadesini kullanır. Ancak bunun belli durumları vardır. Örneğin futbolcu maç günü sahaya çıkmazsa, antrenmana katılmazsa gerçekleşebilir. Bunlar gerçekleşmesi durumunda ise ilk ihlalde para cezası, ikincisinde daha fazla bir para cezası verilir. Ancak 3. ihlalde sözleşme feshedilir."
"GALATASARAY BÜYÜK RİSK ALDI"
FIFA böyle durumlarda zaten oyuncudan yana oluyor. Belhanda'nın açıklamasını dinledim. Yöneticiler konusunda haddini aşsa da saha kısmında doğru söylüyor. Galatasaray bu davayı yüzde 90 kaybeder. Büyük risk aldılar.
MAX KRUSE - FENERBAHÇE ÖRNEĞİ
Galatasaray'ın sözleşmesi feshederken Belhanda'ya borcunun da olmaması gerekiyor. Galatasaray'ın aldığı bu karar hukuki olmaktan ziyade idari bir karar. Galatasaray'ın Hukuk Kurulu tecrübeli ama yönetim böyle bir talepte bulunduysa mecbur kalmış olabilirler.
"Max Kruse konusunda da herkes Fenerbahçe'nin bu davayı kazanacağını tahmin ediyordu ancak durum farklı oldu. Galatasaray yönetimi 'Bu oyuncunun bana zaten faydası yok. 5-6 ay mahkeme sürer. Daha sonra da CAS'a gidip bu parayı 1.5 yıl sonra ödeyeceğim' diyerek bunu göze almış olabilir."