Younes Belhanda'nın menejerinden flaş sözleşme fesih sözleri! "Galatasaray büyük yanlış yaptı"

Belhanda'nın Fatih Terim için çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden D'Avila, "Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu.'' ifadelerini kullandı.