Belhanda gerçekleri! Bu sözler ilk defa ortaya çıktı

4- Galatasaray'da sezon başında pandemi nedeniyle Fernando Muslera ve Radamel Falcao başta olmak üzere neredeyse tüm takım indirimi kabul ederken bu teklife 'hayır' yanıtı veren iki futbolcudan biri oldu.

5- Sözleşme uzatmak adına randevu talep etti. Kulübün görüşlerini dinlemeden imza atacağı rakamı kendisi belirleyip "2.5 milyon Euro'dan aşağı imza atmam" dedi. Bu tavrı sarı kırmızılılarda hoş karşılanmadı.

6- Sözleşmesi uzatılmayınca tavırlarında değişim oldu. Kulübe göre Galatasaray'dan habersiz sezon devam ederken birçok takımla görüştü.