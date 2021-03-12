12 Mart 2021, Cuma
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Belhanda gerçekleri! Bu sözler ilk defa ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; takımlarından 'da hafta içi yaşanan şok ayrılığın yankıları devam ediyor. Stat zemini nedeniyle yönetimi eleştiren Belhanda’nın kaderinin konuşulduğu toplantıda kimi üyeler "Sezon sonu gitsin" derken, Başkan ’in de desteklediği "Galatasaray’ın şeref ve onuru gerekirse bir şampiyonluktan daha önemlidir" fikri ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Belhanda gerçekleri! Bu sözler ilk defa ortaya çıktı

takımlarından 'da 'nın sözleşmesinin feshedilmesi beraberinde birçok tartışmayı getirdi. Öyle ki; camia içinde, Kulüp Başkanı 'in bu kararı tek başına aldığı yönünde iddialar bile dile getirilmeye başlandı.

Lakin gündeme damga vuran bu kararın verildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu toplantısının tam 3.5 saat sürdüğü ortaya çıktı. Toplantı sonunda, açıklamasıyla kulüp imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle Belhanda'nın gönderilmesine karar verildi.

AVUKATLARDAN GÖRÜŞ ALINDI

Hürriyet'in haberine göre; 'nda salı günü gerçekleşen toplantıda avukatlardan da görüş alındı. 'ya gitmesi beklenen olay için Belhanda'nın sözleri 4 ayrı yeminli tercümana da noter aracılığı ile tercüme ettirildi. Yönetimden bazı isimler Faslı futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması ve 12 maç sonra gönderilmesini de gündeme getirdi. Ancak toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'in de sonuna kadar desteklediği şu görüş ön plana çıktı ve fesih kararı işte böyle geldi:

ALİ SAMİ YEN'İN MAKAMINI KORUYORUZ KİŞİLER GELİP GEÇİCİ

"Biz 'in makamını koruyoruz. Kişiler gelip geçici. Ancak Galatasaray ve bu başkanlık makamının saygınlığını korumak her zaman birinci önceliğimizdir. Kendimizi değil, bu başkanlık makamını korumalıyız. Bu oyuncu defaatle uyarılara rağmen sürekli kulübe, taraftarına zarar veren eylemlere imza attı. Galatasaray kulübünün şeref ve onuru gerekirse bir şampiyonluktan daha önemlidir. Galatasaray böyle bir olayı görmezden gelemez, boynunu eğemez."

BELHANDA'NIN İLK VUKUATI DEĞİL

'nin Belhanda'yı göndermesinde daha önce yaşanan olayların birikimi de etkili oldu. İşte Faslı oyuncunun daha önceki vukuatları:

1- Galatasaray taraftarı ile maçı öncesinde havaalanında küfürleşti.

2- mücadelesinde oyundan çıkarken tribünlerle tartışma yaşadı.

3- Pandemi dönemindeki alacaklarını talep edip kulübe ihtarname çekti.

4- Galatasaray'da sezon başında pandemi nedeniyle ve başta olmak üzere neredeyse tüm takım indirimi kabul ederken bu teklife 'hayır' yanıtı veren iki futbolcudan biri oldu.

5- Sözleşme uzatmak adına randevu talep etti. Kulübün görüşlerini dinlemeden imza atacağı rakamı kendisi belirleyip "2.5 milyon Euro'dan aşağı imza atmam" dedi. Bu tavrı sarı kırmızılılarda hoş karşılanmadı.

6- Sözleşmesi uzatılmayınca tavırlarında değişim oldu. Kulübe göre Galatasaray'dan habersiz sezon devam ederken birçok takımla görüştü.

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