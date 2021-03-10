Galatasaray, sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda'nın yeminli tercümeli röportajını paylaştı

Dolayısıyla, hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için en iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.