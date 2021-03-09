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Younes Belhanda olay açıklamaları sonrası konuştu: Sözlerim yanlış anlaşıldı

’lı , Sivasspor maçından sonra yaptığı “Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Instagram’da, Twitter’da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler” açıklamasının yanlış anlaşıldığını açıkladı. Belhanda konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " “Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Younes Belhanda olay açıklamaları sonrası konuştu: Sözlerim yanlış anlaşıldı

'ın Faslı futbolcusu , Sivasspor maçından sonra verdiği röportajla ilgili olarak, "Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" dedi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Belhanda, "Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Instagram'da, Twitter'da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler" dedi.

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