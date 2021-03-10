Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi!
Son dakika haberine göre; Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği açıklandı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da şok ayrılık gerçekleşti.
Şampiyonluk yarışında bulunan sarı kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Younes Belhanda ile yolları ayırdı.
Galatasaray tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Belhanda'nın tek taraflı olarak feshedilmesiyle ilgili Fatih Terim'in daha önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Belhanda'nın yönetimi hedef alan sözlerinin nedenini de açıkladı.
BELHANDA'YI FATİH TERİM DE UYARMIŞ!
"Belhanda, Galatasaraylı yöneticilerin sosyal medyada kendisi hakkında yapılan açıklamalardan etkilenerek sözleşme uzatılmadığını düşünüyor. Çünkü Fatih Terim'in olumlu bir raporu var. Belhanda 3.3 milyon Euro olan ücretini 2 milyon Euro'ya indiriyor. Yönetimin harekete geçmemesini zemin konusunda birleştirerek serzeniş yaptı."
TERİM'İN BU DURUMDAN HABERİ YOK
Fatih Terim, Belhanda'ya bir uyarıda bulundu. Belhanda da Pazartesi günü Sivasspor maç sonu açıklamasını yalanladı. Galatasaray yönetimi toplanarak Belhanda'nın sözleşmesini feshetti. Ne Belhanda'nın ne de menajerinin bu durumdan haberi vardı. Galatasaray yönetimi toplandı ve bu kararı aldı. Bana gelen bilgiye göre Fatih Terim'in bu durumdan haberi yok.
BELHANDA'YI AYRILIĞA GÖTÜREN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
İNDİRİM TALEBİNİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray'da yönetim, pandemi sebebiyle maaşlarında indirime gitmelerini talep etmişti. Younes Belhanda ve Feghouli bu talebi kabul etmemişti. Başkan Mustafa Cengiz, bu tutumları sebebiyle iki oyuncuyu kamuoyu önünde eleştirmişti.
Yeni sözleşme görüşmelerinde maaşında istenen rakamlara inmedi
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda, kontrat görüşmelerinde Galatasaray yönetiminin kendisine verdiği teklif seviyelerine inmemişti. Galatasaray Belhanda'ya yıllık maksimum 1,5 milyon Euro'luk bir teklif önermeyi düşünüyordu.
YÖNETİME ZEMİN ELEŞTİRİSİ
2-2 sona eren Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Belhanda'nın Fransızca yaptığı açıklamada yöneticilerin Twitter'da ve Instagram'da vakit geçirmek yerine zeminle ilgilenmeleri gerektiğini, Florya'daki sahanın bile Türk Telekom Stadı'ndaki zeminden çok daha iyi durumda olduğunu söylemişti ancak kulüp tercümanı bu sözleri Türkçeye çevirmemiş ve sosyal medyada işi doğrusu çıkmıştı.
AÇIKLAMA YAPTI: YANLIŞ ANLAŞILDIM
Bu sözlerinin gündem olmasının ardından bir açıklama yapan ve Galatasaray yönetimine saygı duyduğunu, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullanmıştı.