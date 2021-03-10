10 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Başakşehir - Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Başakşehir - Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

'de 30. hafta oynanacak zorlu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Başakşehir - Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

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