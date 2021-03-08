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Ali Akman Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı "Evimde hissediyorum"

ile sözleşmesini fesheden , sezon sonu için anlaştığı ile sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Ali Akman Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı Evimde hissediyorum

TFF 1. Lig ekibi 'la yollarını ayıran , devre arası transfer döneminde anlaşmaya vardığı ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

Alman kulübü tarafından da kamuoyuna tanıtılan 19 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı takımda kadro dışı kalmış ve sonrasında sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmişti.

Eintracht Frankfurt'la 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Bugün büyük gün! Kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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