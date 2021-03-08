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CANLI I Konyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

Spor Toto 'in 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Antalyaspor'la evinde berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe hata yapmak istemezken, Konyaspor'da kendi sahasında kazanacağı puanlarla üst sıralara tırmanmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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CANLI I Konyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 29. haftasının kritik mücadelesinde , 'a konuk oluyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler mutlak 3 puan isterken, Konyaspor'da evinde kazanacağı puanlarla üst sıralara tırmanmak istiyor.

KONYASPOR - FENERBAHÇE 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Osayi, Valencia, Thiam.

MESUT ÖZİL SAKAT

Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 3 CANLI | TRABZONSPOR-ALANYASPOR

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