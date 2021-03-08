Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Eleştiriye açığız ama...

"Eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir"

Erol Bulut, Galatasaray ile aynı puanda Beşiktaş ile 1-2 puan geride olmalarına rağmen eleştirildiklerine ilişkin soruya, "Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir. Her zaman dediğim gibi futbolcularımı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Sonuçta takımın başında ben varsam, ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir ama bel altı olduğundan olay farklı bir yere gidiyor" ifadelerini kullandı.

