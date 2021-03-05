05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiliz devi West Ham'ın hedefinde Beşiktaşlı Larin var!

İngiliz devi West Ham'ın hedefinde Beşiktaşlı Larin var!

'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın yıldızı için devre arası kulübe ulaşan 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler yönetim tarafından reddedilmişti. Kanadalı yıldız futbolcu bu sezon resmi maçlarda attığı 16 golle kulüplerinin radarına girmeyi başarırken, basınında transfer haberleri de yer almaya başladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2021
ABONE OL
İngiliz devi West Ham'ın hedefinde Beşiktaşlı Larin var!

'ın yıldızı için devre arası kulübe ulaşan 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler yönetim tarafından reddedilmişti. Kanadalı yıldız futbolcu bu sezon resmi maçlarda attığı 16 golle kulüplerinin radarına girmeyi başarırken, basınında transfer haberleri de yer almaya başladı.

25 yaşındaki oyuncuyla ilgili basınında çıkan haberlerde United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon Sterlin'lik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi için ucuz olduğu aktarıldı.

Beşiktaş 411 dakikadır gol yemiyor! BEŞİKTAŞ 411 DAKİKADIR GOL YEMİYOR!
Sergen Yalçın, Aboubakar'ın hareketine çok kızdı! SERGEN YALÇIN, ABOUBAKAR'IN HAREKETİNE ÇOK KIZDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA