İngiliz devi West Ham'ın hedefinde Beşiktaşlı Larin var!

25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon Sterlin'lik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi West Ham United için ucuz olduğu aktarıldı.

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