Galatasaray yönetiminden Riva'ya çıkarma!

Başkentte şok bir yenilgi alan Galatasaray'da hem üzüntü hem de isyan var. Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar bu kez daha sert bir tutum sergileme kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim yol haritasını belirledi.