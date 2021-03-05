05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray yönetiminden Riva'ya çıkarma!

Galatasaray yönetiminden Riva'ya çıkarma!

Başkentte şok bir yenilgi alan ’da hem üzüntü hem de isyan var. Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar bu kez daha sert bir tutum sergileme kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim yol haritasını belirledi.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2021
ABONE OL
Galatasaray yönetiminden Riva'ya çıkarma!

Başkentte şok bir yenilgi alan 'da hem üzüntü hem de isyan var. Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar bu kez daha sert bir tutum sergileme kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim yol haritasını belirledi.

TFF'YE ÇIKARMA YAPILDI
Başkan dün 'ye giderek 'le görüşme yaptı. Cengiz'in Özdemir'den Başkanı 'nın istifasını istediği öğrenildi.

İKİSİ DE ARTIK İSTENMİYOR
Galatasaray ayrıca ve 'i artık maçlarında istemiyor. Cengiz toplantı sonrası, "Bunlar hata değil, planlı eylem. Düzeni kuranlar rahmani değil, şeytan" dedi.

KAVGA ETMESİNİ DE BİLİRİZ
Cengiz, "Aleyhimize malum çevreler tarafından düzenli şekilde hatalar yapılıyor. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz" ifadesini kullandı.

MOHAMED İÇİN İPTAL BAŞVURUSU
Galatasaray, Mohamed'in gördüğü ve tüm hakem hocaları tarafından 'hatalı karar' olarak değerlendirilen kırmızı kartın iptali için MHK'ye başvurdu. Bu sezon - maçında oyundan atılan 'in kırmızı kartının iptal edilmesi de emsal olarak gösterildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA