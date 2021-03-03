Beşiktaş 411 dakikadır gol yemiyor!

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, kalesini gole kapatmayı sürdürdü... Son olarak Antalyaspor ile 24. haftada 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, ligde tam 411 dakikadır kalesini gole kapattı. Kartal son 4 maçta da topu ağlarında görmedi. Beşiktaş'ta Malatya maçı öncesi gol yemeden tamamlanan 3 maçta kaleyi Ersin Destanoğlu korurken, dün akşam ise kalede Utku vardı.

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