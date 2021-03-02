02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar'ın hareketine çok kızdı! Maç sonu açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar'ın hareketine çok kızdı! Maç sonu açıklama

'ta gerilim! Spor Toto 'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti ve lider 'ı takibini sürdürdü. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye değinen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim." diye konuştu.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar'ın hareketine çok kızdı! Maç sonu açıklama

'in 28. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"BİRAZ DAHA KONSANTRE OLSAYDIK..."

"Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.

"BAZEN OYUNCULAR BİREYSEL DÜŞÜNÜYOR"

(Aboubakar'ın tepkisi hakkında Sergen Yalçın) Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim.

OYUNCULARA ULTİMATOM

Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz.

Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez."

Kartal Atiba ile uçtu! KARTAL ATİBA İLE UÇTU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA