Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aboubakar'ın hareketine çok kızdı! Maç sonu açıklama

"Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.

"BAZEN OYUNCULAR BİREYSEL DÜŞÜNÜYOR"