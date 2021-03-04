Lille son anda galibiyete uzandı: Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

PSG YENDİ

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) de deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı. Sarabia'nın 20. dakikada kaydettiği golle PSG maçı 1-0 üstünlükle tamamladı. PSG, puanını 60'a yükselterek 2. sırada kaldı. Bordeaux ise 33 puanla 14. sıraya geriledi.