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Lille son anda galibiyete uzandı: Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

'nin 28. haftasında , evinde 'yı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncularımız 58 dakika oyunda kalırken, 90 dakika boyunca forma giydi. ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Lille son anda galibiyete uzandı: Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

'nin (Ligue 1) 28. haftasında , evinde Olympique 'yı 2-0 mağlup etti. Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci devrede, Jonathan David 90. ve 90.+2 dakikalarda attığı gollerle Lille mücadeleyi 2-0 kazandı.

MİLLİLER NE YAPTI?

Lille'de milli futbolculardan 58 dakika oyunda kalırken, 90 dakika forma giydi. ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

PSG YENDİ

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) de deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı. Sarabia'nın 20. dakikada kaydettiği golle PSG maçı 1-0 üstünlükle tamamladı. PSG, puanını 60'a yükselterek 2. sırada kaldı. Bordeaux ise 33 puanla 14. sıraya geriledi.

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