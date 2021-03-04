04 Mart 2021, Perşembe
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Barcelona Kral Kupası'nda finale yükseldi

Futbolda İspanya yarı final rövanşında uzatmalara giden maçta 'yı 3-0 mağlup eden ilk finalist oldu. Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 yenilen Katalan takımı, rövanşı 3 golle aldı.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Barcelona Kral Kupası'nda finale yükseldi

Karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 'nın 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarı Barcelona'nın ataklarını iyi bir savunmayla ceza sahası dışında tutan , 73. dakikada kazandığı penaltıyı ise değerlendiremedi.

Yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcu , Barcelona'nın defans oyuncusu 'nın ceza sahasında kendisine yaptığı faul sonrasında verilen penaltıda topun başına geçti.

Ocampos'un vuruşunda köşeyi iyi tahmin eden kaleci Marc Andre Ter Stegen, kurtarışıyla gole izin vermedi.

Maçın normal süresinin ardından, son uzatma dakikasında (Dk. 90+4) 'nin kafa golüyle skoru 2-0'a taşıyan Barcelona, karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında 'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle Sevilla uzatma dakikalarını bir kişi eksik oynadı.

Uzatmaların hemen başında, 95. dakikada 'nın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Barcelona'yı 3-0 öne geçirdi.

'nı en çok kazanan (30) ve en fazla final oynayan (41) takım olan Barcelona, son 10 sezonda 9. kez adını finale yazdırdı.

Gerek kurumsal gerekse ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona'da 7 Mart pazar günü kulüp başkanlığı seçimi yapılacak.

Kupanın diğer yarı finalinde, 4 Mart perşembe akşamı TSİ 23.00'da - maçı oynanacak. Bilbao'nun sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

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