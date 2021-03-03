Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'tan hakem kararlarına çok sert tepki

Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp neden buralara geliyoruz. Neden kar, kış demeden çalışıyoruz. Neden milyon Dolar'ları sokaklara döküyoruz. Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı ? Eğer bu kırmızı kart ise Trabzonspor maçındaki de penaltıdır, babasıdır. Yeter be. Ömür boyu men etsinler beni, ben de bu mesleği bırakayım. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Bu pozisyonu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin? Rahat uyuyabilecek misin, nedir bize kastınız" ifadelerini kullandı.

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