Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Salon: Pala Igor

Hakemler: Blaz Markelj, Stanislava Simic

Igor Gorgonzola Novara: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek, Herbots, Washington, Sansonna (L) (Populini, Napodano (L), Zanette, Battistoni, Bonifacio, Daalderop)

Fenerbahçe Opet: Bahar, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Robinson, Melis (L) (Busa, Lila, İpar, Ceren)

Setler: 25-16, 25-18, 16-25, 25-11

Süre: 92 dakika

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