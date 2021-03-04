Galatasaray, Mustafa Mohamed'in gördüğü kırmızı kartın iptali için başvuru yaptı

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikar derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur" denildi.

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