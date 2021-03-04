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Galatasaray haberleri son dakika | Mostafa Mohamed kaç maç oynamayacak? İşte yanıtı

Son dakika haberleri | Sarı kırmızılı forma altında gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Mostafa Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı. Mısırlı futbolcunun Sivasspor mücadelesiyle Kayseri deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Galatasaray haberleri son dakika | Mostafa Mohamed kaç maç oynamayacak? İşte yanıtı

Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Mostafa Mohamed, çıktığı ilk 5 maçta takımını sırtlamıştı. Mısırlı golcü, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 1'er gol atarken, Alanyaspor maçını boş geçmiş ve geçen hafta da Erzurumspor karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Mohamed, dün büyük bir şok yaşadı. Yıldız futbolcu, maç boyunca istediği topları alamadı ve pozisyona giremedi. 23 yaşındaki forvet, 57. dakikadaki ikili mücadelede İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

2 MAÇ GELEBİLİR
Mohamed, uzun süre hakem Halil Umut Meler'e itiraz etse de karar değişmedi. Ligde 5, kupada ise 1 golü bulunan Mostafa Mohamed, geldiği günden beri Galatasaray'ın en önemli silahıydı.

Mısırlı futbolcu, dün gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alabilir. 23 yaşındaki oyuncu bu durumda ligdeki Sivaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını da kaçıracak.

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