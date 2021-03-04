Anadolu Efes, CSKA'yı sildi! Maç sonucu: 100-70
Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı sahadan sildi. 28’inci haftasında Anadolu Efes, evinde Rus ekibi CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup etti ve üst üste 6’ncı galibiyetini aldı.
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SALON: Sinan Erdem
Bu sezon ligde 22'de 22 yapan temsilcimiz EuroLeague'de de fırtına gibi esiyor. Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)
ANADOLU EFES: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Sertaç Şanlı 14, Larkin 11, Singleton 12, Doğuş Balbay, Anderson 3, Dunston 9
CSKA MOSKOVA: James 5, Hilliard 7, Shengelia 14, Bolomboy 8, Kurbanov 3, Lundberg 7, Hackett 7, A'ntonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric
1'İNCİ PERİYOT: 31-13
DEVRE: 55-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-45
DİSKALİFİYE: 23.01 Hackett (CSKA Moskova)