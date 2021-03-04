Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed PFDK'ya sevk edildi
Son dakika haberleri... Ankaragücü maçından sonra yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve maçta kırmızı kart gören golcü futbolcu Mostafa Mohamed Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.