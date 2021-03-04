04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberleri... Ankaragücü maçından sonra yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle  Başkanı , 2. Başkan , Başkan Yardımcısı  ve maçta kırmızı kart gören golcü futbolcu  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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