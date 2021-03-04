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Beşiktaş'ta sakatlık raporu: Montero yok Cenk Tosun dönüyor

'a sakat futbolcularından bir iyi bir de kötü haber geldi. Sol diz iç yan bağlarından sakatlanan , 'ta 'e karşı forma giyemeyecek. Dizindeki ödemin büyük oranda indiği belirtilen ise Gaziantep'e karşı kadroda olabileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Beşiktaş'ta sakatlık raporu: Montero yok Cenk Tosun dönüyor

Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu... Sol diz iç yan bağlarında problem olan İspanyol stoper Montero, hafta sonunda Vodafone Park'ta Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek. Dizindeki ödemin büyük oranda indiği belirtilen Cenk Tosun ise Gaziantep'e karşı kadroda olabileceği öğrenildi.

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