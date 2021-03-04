Beşiktaş'ta sakatlık raporu: Montero yok Cenk Tosun dönüyor
Beşiktaş'a sakat futbolcularından bir iyi bir de kötü haber geldi. Sol diz iç yan bağlarından sakatlanan Montero, Vodafone Park'ta Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek. Dizindeki ödemin büyük oranda indiği belirtilen Cenk Tosun ise Gaziantep'e karşı kadroda olabileceği öğrenildi.
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Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu... Sol diz iç yan bağlarında problem olan İspanyol stoper Montero, hafta sonunda Vodafone Park'ta Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek. Dizindeki ödemin büyük oranda indiği belirtilen Cenk Tosun ise Gaziantep'e karşı kadroda olabileceği öğrenildi.