Fenerbahçe camiasından hep destek tam destek! Bulutlar dağıldı





BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ

Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.



İÇ HESAPLAŞMA SON BULSUN

Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

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