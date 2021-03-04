Fenerbahçe camiasından hep destek tam destek! Bulutlar dağıldı
Fenerbahçe'de şampiyonluk modu açıldı. Taraftar grupları ve sosyal medya hesapları sezon sonuna kadar Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’a destek çağrısı yaptı. Başkan Ali Koç da futbolculara, “Hocamızın arkasındayız” mesajını verdi.
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Trabzon deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Erol Bulut'a tam destek verecek.
Trabzon deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Erol Bulut'a tam destek verecek.
ARTIK YIPRATICI ELEŞTİRİ YOK
İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.
BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ
Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.
İÇ HESAPLAŞMA SON BULSUN
Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.